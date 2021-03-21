جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة بالكليات في الفصل الثاني

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة التي انتهت من أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، موضحا أن الامتحانات لاتزال مستمرة بكليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية، وستبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بهذه الكليات فور الإنتهاء من أداء الإمتحانات.

وأعلن عن أن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسى الثانى، من حيث إعداد جداول الدراسة، والقاعات التي سيتم استخدامها وتجهيزها ومراجعتها وتحديد الأعداد الملائمة فى ظل التباعد الاجتماعى، وكذلك اعتماد تطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة يومان للكليات النظرية و3-4 أيام للكليات العلمية.كما أكد على الإلتزام الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال أيام حضور الطلاب للكليات للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.وأضاف أن هناك انتظام أيضا فى أعمال الكنترولات للانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية، وإعلان النتائج للطلاب فى أقرب وقت.