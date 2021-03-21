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موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية
الأحد 21/مارس/2021 - 03:31 م
محمد أيمن
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أبلغ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مجلس إدارة القلعة الحمراء بضرورة ضم واحد من الصفقات الذهبية التي يسعى من خلالها لتدعيم الفريق خلال الموسم القادم.
وطالب موسيماني بضرورة ضم الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي خاصةً أنه تدرب تحت قيادة موسيماني ويعرف إمكانياته جيدًا.
وكان الأهلي قد حاول ضم سيرينو في الشتاء إلى أن المغالاة المالية التي طلبها الفريق الجنوب أفريقي حالت دون إتمام الصفقة بنجاح.
في الوقت الذي يصر فيه موسيماني على عدم الإنسحاب من الصفقة ويطالب الإدارة بتكثيف المفاوضات من أجل تكليلها بالنجاح.
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