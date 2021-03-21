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أشرف بن شرقي يبلغ الزمالك بموعد عودته

الأحد 21/مارس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أخطر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجهاز الإداري للفريق بانتظامه في تدريبات الفريق غدا الاثنين، خاصة وأنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد قرر تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحا يوميا على ملعب النادي.

ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الحالية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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