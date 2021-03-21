ميلان يرصد التعاقد مع بيلوتي

يستهدف نادي إيه سي ميلان الإيطالي حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم القادم 2021 – 2022.





وحسبما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي إيه سي ميلان يرغب في الحصول على خدمات أندريا بيلوتي قائد ومهاجم فريق تورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم هجوم الفريق في ظل عدم تجديد عقد الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بالإضافة لمعاناة ماريو ماندزوكيتش من الإصابات المتكررة.





ويحاول نادي ميلان استغلال الوضع السيئ الذي يمر به فريق تورينو هذا الموسم واحتمال هبوط الفريق للدرجة الثانية، من أجل اقناع بيلوتي بالموافقة على الانتقال صفوف الروسونيري في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يتمسك بالبقاء داخل صفوف تورينو رغم الظروف السيئة التي يعيشها الفريق حاليًا.





ومن المنتظر أن يحسم بيلوتي موقفه بخصوص الانتقال إلى ميلان من عدمه وفقًا لوضع تورينو في الدوري الإيطالي نهاية الموسم.



