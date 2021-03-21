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عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

الأحد 21/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في توقيع واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على عقد مبدئي مع برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الهولندي جورجينيو فاينالدوم قد وقع على عقد مبدئي ينتقل بموجبه إلى برشلونة في صيف العام الجاري ليصبح بذلك الصفقة الأولى في حقبة خوان لابورتا الجديدة.

وتوصل اللاعب إلى إتفاق مع برشلونة ليرحل بذلك عن صفوف ليفربول بعد أن إنضم إليه في عام 2016 قادمًا من صفوف فريق نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 25 مليون يورو.

يُذكر أن فاينالدوم ينتهي عقده مع الليفر بنهاية الموسم الجاري ورفض جميع العروض للتجديد ويصبح اللاعب حر في الإنتقال إلى أي وجهه إعتبارًا من 30 يونيو القادم.

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ليفربول فاينالدوم برشلونة الدوري الانجليزي

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