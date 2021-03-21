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قتلى وجرحى بقصف حوثي على تعز باليمن

الأحد 21/مارس/2021 - 03:46 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرون بجروح مختلفة، إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً على حي مدني وسط مدينة تعز.

 

واستهدفت ميليشيا الحوثي، بقذيفة كلية الآداب، وحديقة الألعاب في النقطة "الرابع" متسببة بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين، بجروح خطيرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تواصل ميليشيا الحوثي قصفها واستهدافها للأحياء والأعيان المدنية في مدينة تعز، متسببة بسقوط الآلاف من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

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قصف حوثي قتلى وجرحى تعز اليمن

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