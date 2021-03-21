بوادر أزمة نارية بين كارتيرون ومجلس الزمالك





ظهرت خلال الآونة الأخيرة بوادر أزمة نارية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومجلس إدارة القلعة البيضاء وذلك بسبب ملف الصفقات الجديدة.





وكشف مصدر خاص في تصريحات للفجر الرياضي أن كارتيرون طلب من الإدارة ضرورة تجهيز بديل مناسب لمصطفى محمد الذي رحل معارًا لصفوف جالطة سراي التركي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.





ويحتاج الفرنسي إلى لاعب بنفس مواصفات مصطفى محمد خاصةً أنه لم يقتنع حتى الآن بمستوى الثنائي مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري.





وتشهد الفترة القادمة مشاورات بين لجنة الكرة في القلعة البيضاء لحسم ملفات أكثر من مهاجم لعرضهم على كارتيرون قبل إختيار واحد منهم لأخذ رأيه النهائي.