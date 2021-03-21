لحمايتهم من القهر.. تعرف على توجيهات الرئيس بشأن قانون "منع زواج الأطفال"

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهدًا لتوفير الأمان الكامل للمرأة المصرية على كافة المستويات وكذلك الأطفال، حيث وجه بسرعة إصدار مشروع قانون مستقل لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر".



قانون مستقل لمنع زواج الأطفال

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إصدار توجيهاته بحماية الأطفال وتوفير الأمان الكامل لهم، لذا أكد أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرًا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.



حماية الأطفال من القهر

وعلى الفور، أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن سرعة إصدار قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، خطوة جديدة لحماية الأطفال من القهر.



وأوضح أن ظاهرة الزواج المبكر ليست وليدة اللحظة وأنما متدة لسنوات طويلة في بعض المحافظات والقرى والنجوع والقبائل، لافتًا إلى أنها لم تتأثر بما شاهده العصر الحالي من تطور، وارتفاع في مستوى التواصل.



وطالب البرلماني، بأن يتم طرح مشروع القانون على طاولة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إصداره في أسرع وقت ممكن، تنفذ فيه كافة الشروط والرؤي الخاصة بالرئيس.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على أن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللى حصل في المجتمع"، مضيفا: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس".



جاء ذلك، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.