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نيمار يزين قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي

الأحد 21/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تواجد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة فريقه باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ليون اليوم الأحد في بطولة الدوري الفرنسي.

وكان نيمار قد تغيب عن صفوف العملاق الفرنسي لاكثر من أربعين يومًا بداعي الإصابة والتي تلقاها في مواجهة كان في بطولة الكأس.

وأعلن النادي الباريسي تواجد نيمار في قائمة مواجهة ليون فيما شهدت غياب كلاً من ماورو إيكاردي بالإضافة إلى بيرانت وبابلو سارابيا بسبب الإصابة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بوكتينيو قبل المواجهة أكد أن تواجد نيمار يضيف قوة جديدة للفريق الذي تنتظره مواجهة قوية ضد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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