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"وحشتيني اوي يا أمي".. يسرا توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة يسرا رسالة لوالدتها الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت يسرا صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة:" وحشتيني أوي يا أمي يا حتة من روحي، دايمًا معايا وفي بالي و جوه قلبي، أنا عايشة بدعاكِ وبسيرتك العظيمة.

وتابعت يسرا قائلة: "ربنا يرحمك ويجعلك من سيدات أهل الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا".

وفي سياق آخر آخر، تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حرب أهلية"، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض.

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