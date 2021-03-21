موسيماني يحسم مصير خماسي الأهلي المعار

تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بطلب إلى لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح من أجل دراسة مصير اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى واتخاذ قرار نهائي بعودة أي منهم بداية من الموسم المقبل.





وجاء على رأس اللاعبين المعارين كلا من عمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش وأحمد ياسر يان نجم سيراميكا كليوباترا ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وعمار حمدي نجوم سموحة.





ووضع موسيماني المدير الفني للأهلي ثلاثة شروط لعودة أي لاعب منهم إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، أولهما أن يكون الفريق في حاجة إليه وثانيهما أن يكون اللاعب قد شارك بنسبة 80 % مع فريقه حتى يتمكن من الموافقة على عودته مرة أخرى إلى الأهلي وثالثهما أن يكون للاعب الذي يعود إلى صفوف الفريق تأثير ملموس وإيجابي مع فريقه المعار إليه ويكون اكتسب خبرات كبيرة خلال فترة إعارته حتى يمكن للأهلي الاستفادة من جهوده خلال الفترة المقبلة.





وسيقوم موسيماني بعقد عدة جلسات مع جهازه الفني المعاون خلال الفترة المقبلة من أجل حسم العديد من الملفات المتعلقة بالفريق وعلى رأسها الصفقات الجديدة التي يرغب المدير الفني الجنوب أفريقي في التعاقد معها بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلى حسم ملف اللاعبين الذين يرغب في عدم استمرارهم في الفترة المقبلة والبحث عن كيفية التعامل معهم سواء ببيعهم نهائياً أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.



