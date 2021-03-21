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مصادر: أنقرة تزيد الضغط على القنوات الإخوانية الإرهابية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:57 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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أصدرت الحكومة التركية، تعليمات للقنوات الإخوانية التي تبث من أنقرة بضبط سياسياتها التحريرية فيما يتعلق بالشأن المصري.

 

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن مصادر في القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بإنه "صدرت تعليمات من الحكومة التركية لها، بضرورة تغيير السياسة التحريرية لهذه القنوات بما يتناسب مع ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، ووقف حملات التحريض والسباب، مع تحذير من إغلاق القنوات التي لا تلتزم، وترحيل الإعلاميين الذين لا يتجاوبون مع قواعد العمل الجديدة".

 

ونقل  موقع "تركيا الآن"،عن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن السلطات في بلاده طلبت من قنوات الإخوان الفضائية التي تبث من أنقرة، ضبط اللهجة التحريرية بما يتوافق مع الضوابط الصحفية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالشأن المصري.

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