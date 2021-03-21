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موعد مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

آسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الثمانية عن مواجهات قوية، جاءت كالآتي، ريال مدريد ضد ليفربول، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، تشيلسي ضد بورتو، بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي.

وتقام مباريات دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.

وسيواجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني لأول مرة بعدما كانت بينهما مقابلة فى نهائى دوري أبطال أوروبا عام 2018 والذي انتهي بفوز المرينجى فى لقاء أصيب به النجم المصري محمد صلاح.

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