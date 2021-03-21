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موعد مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الـ8 بدوري الأبطال

الأحد 21/مارس/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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آسفرت قرعة دور ال 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر خاصة أن الثنائي مرشحين للتتويج باللقب.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني قد كان بينهما نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي والذي حقق العملاق البافاري فيه اللقب بهدف دون رد سجله اللاعب كومان.

وآسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الثمانية عن مواجهات قوية، جاءت كالآتي، ريال مدريد ضد ليفربول، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، تشيلسي ضد بورتو، بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي.

وتقام مباريات دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال يومي 6 و7 أبريل ذهابًا، والإياب في 13 و14 من الشهر ذاته.

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