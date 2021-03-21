في أول عيد أم بدون والدتها.. رضوى الشربيني:"كل ثانية وأنتى عيدك فى الجنة يا أمي"

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رضوى الشربينى، صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"أول عيد أم من غيرك، أول مرة أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك أنك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا، أول عيد أم ما أجبش فيه هدية وورد وأنتى تحضنينى وتدعيلى".



وتابعت رضوى الشربيني قائلة :" أول مرة يا أمى وللأسف مش الأخيرة، كل ثانية وأنتى أمى، كل ثانية وأنتى عيدك فى الجنة يا أمى بإذن الله".



واختتمت رضوى الشربيني كلامها قائلة:"كل سنة وكل أم طيبة..كل سنة وكل أم توفاها الله فى الجنة".



وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربينى قد رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس الجاري، متأثرة بفيروس كورونا.