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جوتا يكلل المديح لصلاح وماني

الأحد 21/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الدولي البرتغالي دييجو جوتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بزميليه في الريدز محمد صلاح وساديو ماني وذلك عقب المواجهة الأخيرة التي خاضها الفريق ضد وولفرهامبتون.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها جوتا لموقع ناديه عبر شبكة الإنترنت أكد أن الهدف الذي سجله في شباك الولفز أتى بعد عمل جيد من صلاح وماني.

وأضاف:" كان الهدف جميل وعاد بالفريق إلى طريق الإنتصارات في البريميرليج بعد فترة لم يتذوق فيها الريدز طعم الفوز".

وأنهى:" نتطلع لتحقيق مزيد من الإنتصارات من أجل إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي ننافس عليه في الموسم الجاري".

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