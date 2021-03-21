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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي أمام قرية أسنيت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادق تصادم أمام قرية أسنيت وأسفر عن عددا من المصابين.

وانتقل اللواء أمجد محفوظ مدير المرور، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكي أمام قرية أسنيت أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى رفع السيارات الموجودة بالحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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