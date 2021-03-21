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موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

الأحد 21/مارس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعيش حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أياما صعبة داخل القلعة الحمراء بسبب تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم مع الفريق الأحمر.


ولم يقدم الشحات المستوى المنتظر منه في الموسم الحالي حيث نال اللاعب الكثير من الانتقادات من قبل جماهير النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه في الكثير من المباريات.


واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي وتدعيم صفوف الفريق بلاعب أخر في نفس مركز اللاعب.


وجاء استقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بالتسيق مع لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.


ويملك حسين الشحات أكثر من عرض خليجي للرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم في ظل عدم ظهوره بالشكل المميز مع النادي الأحمر.

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