بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات الماضية بشرى سارة قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق ضد مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





وإنتظم ثنائي القلعة البيضاء حميد أحداد ويوسف إبراهيم أوباما في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم الأحد وأطمأن الجهاز الطبي على سلامتهما وجاهزيتهم للمشاركة في اللقاءات بصورة طبيعية.





حيث غاب أحداد عن التدريبات في الفترة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية فيما أنهى أوباما البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خاضه يوم أمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.





يُذكر أن الزمالك مطالب بتحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيت وإنتظار هدية الترجي بالفوز على الفريق الجزائري للوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا