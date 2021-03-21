Advertisements

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الأحد 21/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات الماضية بشرى سارة قبل المواجهة التي ينتظرها الفريق ضد مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وإنتظم ثنائي القلعة البيضاء حميد أحداد ويوسف إبراهيم أوباما في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم الأحد وأطمأن الجهاز الطبي على سلامتهما وجاهزيتهم للمشاركة في اللقاءات بصورة طبيعية.

حيث غاب أحداد عن التدريبات في الفترة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية فيما أنهى أوباما البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خاضه يوم أمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

يُذكر أن الزمالك مطالب بتحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيت وإنتظار هدية الترجي بالفوز على الفريق الجزائري للوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

أخبار تهمك

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 3 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

منذ ساعة و 13 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ ساعتين

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها