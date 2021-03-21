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القاهرة تستضيف ورشة "استراتيجيات اعداد خطط العمل واتخاذ القرار بالمؤسسات الصناعية العربية"

الأحد 21/مارس/2021 - 04:12 م
المهندس عادل الصقر
المهندس عادل الصقر
شريف بدر
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تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين خلال الفترة من 21-23/ مارس الجاري بالقاهرة ورشة عمل  حول  استراتيجيات إعداد خطط العمل وآليات اتخاذ القرار في المؤسسات الصناعي  تهدف الورشة إلى  تنمية مهارات الكوادر البشرية العربية في مجال  إعداد خطط العمل ومهارات التنسيق والمتابعة لدى الأجهزة والمؤسسات الصناعية. تتناول الورشة عدد من  المحاور الرئيسية تتعلق  بمفاهيم الإدارة الحديثة والمعاصرة ، تنمية مهارات الأعمال الصناعية، تنمية المهارات القيادية والمؤسسية، استيعاب الفكر الإداري المعاصر للتقنية الجديدة والمتجددة ، بالإضافة الى التخطيط الاستراتيجي . 

وصرح المهندس عادل الصقر  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق  قيام المنظمة بعقد مجموعة من الدورات وورش العمل في المجالات ذات العلاقة بقطاعات الصناعة –  التقييس -التعدين - وذلك انطلاقا من دورها كبيت خبرة عربي  وحرصها على  مواكبة التطورات واستحقاقات التنمية المستدامة 2030 . كما  تسعى  المنظمة بالتعاون والتنسيق مع المعنيين في الدول العربية والمؤسسات البحثية إلى تطوير الطاقات المعرفية والإبتكارية للكوادر العربية من أجل مواكبة المستجدات العالمية الجديدة ، و تطوير أداء المؤسسات الصناعية والتعدينية في الدول العربية  ورفع جودة المنتج العربي لكي يكون قادرا على المنافسة الإقليمية والدولية  مشيرا إلى أن المنظمة تستعين بالكفاءات والخبرات المصرية المتميزة في تنظيم وعقد العديد من الدورات وورش العمل . 

و أعرب الصقر عن شكره  وامتنانه الكبير لما تقدمه الحكومة المصرية بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  من دعم ورعاية للعمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة  ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق اهدافها .

وأوضح المهندس عادل الصقر أنه في إطار التوجهات المستقبلية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين  تم إنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا بهدف تنمية قدرات الموارد البشرية العربية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجالات عملها  من خلال رفع مستوى وقدرات وكفاءة أداء المتدربين ،  ووضع الخطط والبرامج التدريبية والاستشارية ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها ، هذا بالإضافة الى  تقديم الدعم المؤسسي من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة والمهنية والمعونات الفنية والخدمات الاستشارية لصالح الدول العربية الأعضاء بالمنظمة  والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية  .

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