الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد ارتفاعات في درجة الحرارة مع أول أيام فصل الربيع، لافتًا إلى أن هناك موجة حارة بدأت منذ الأمس، حيث وصلت درجة الحرارة لـ 31 درجة على القاهرة.



وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة "قناة مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة وصلت اليوم لـ 34 درجة، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة العالقة في سماء القاهرة، والرمال المثارة على المناطق الغربية للبلاد، والعديد من المحافظات الصحراء الغربية عند سيوة ومطروح والوداي الجديد.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأربعاء المقبل، موضحًا أن طبيعة فصل الربيع أنه يشهد ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

