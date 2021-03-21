رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 22 مارس 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدا الإثنين:



أمطار خفيفة صباحا: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20 % تقريبا).



أمطار خفيفة صباحا: على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (20 % تقريبا).



أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء



يوم الثلاثاء المقبل:



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.



اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4 - 5) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.



يوم الخميس المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



يوم الجمعة المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.



يوم السبت المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

