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أسقف أبوقرقاص يترأس قداس أحد التجربة

الأحد 21/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، قداس أحد التجريبة، كأول القداسات التي يصليها بإيبارشيته بعد تجليسه.

واكتظت كنيسة السيدة العذراء القديسة مريم بمدينة الفكرية “أبو قرقاص” بالمصلين في أول القداسات التي يرأسها نيافة الأنبا فيلوباتير، أول أسقف في تاريخ أبوقرقاص كإيبارشية مستقلة، وتوافد علي الكنيسة المصلين من مختلف أنحاء أبوقرقاص.

وحرص الكثير من الآباء الكهنة علي إنهاء القداسات مبكرًا بكنائسهم، للحاق بقداس الأنبا فيلوباتير والتواجد فيه، بينما شارك عدد كبير من رهبان الدير المحرق بأول قداسات الأنبا فيلوباتير وهو من الرهبان أبناء دير السيدة العذراء المحرق.

وألقي الأنبا فيلوباتير عظة بليغة عن “أحد التجربة”، بعدما قرأ إنجيل قداس اليوم وأعاد توجيه شكره لعدد ممن أزروه والأباء الكهنة الذين تكبدوا مشقة السفر لتهنئته ومشاركة أهالي أبوقرقاص فرحتهم بأسقفهم الجديد، وبعضهم حضر من خارج البلاد.

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