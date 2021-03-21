تعرف على رسالة مصطفى قمر لوالدته في عيد الأم

وجه الفنان مصطفى قمر، رسالة لوالدته في عيد الأم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "قمر" قائلاً: "أمي يا أغلي حبيبة...من قلبي انتي القريبة باهديكي الف سلام....يا أم الحنان والطيبة. الله يرحمك ياأمي".



