تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)

تمكنت الحماية المدنية، بحي الوايلي، من السيطرة على حريق نشب في إحدى العقارات بشارع بورسعيد بالظاهر.



وقال مصدر بحي الوايلي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه ورد الينا بلاغ يفيد باندلاع حريق نشب في تمام السادسة من صباح اليوم، وعلى الفور توجه رجال قسم الظاهر والحماية المدنية لموقع الحريق وتم السيطرة عليه.



وأضاف "المصدر"، بأنه تم قطع جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء عن العقار المحترق، مؤكدًا بأن النيران لم تصل إلى العقارات المجاورة.



وأوضح "المصدر" تم إخماد الحريق وتبريده بعد السيطرة عليه، مؤكدًا بأن الحريق اشتعل في جميع محتويات العقار مما أدى إلى تفحمها، مشيرًا إلى أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

