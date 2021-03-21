Advertisements

تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تمكنت الحماية المدنية، بحي الوايلي، من السيطرة على حريق نشب في إحدى العقارات بشارع بورسعيد بالظاهر.

وقال مصدر بحي الوايلي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه ورد الينا بلاغ يفيد باندلاع حريق نشب في تمام السادسة من صباح اليوم، وعلى الفور توجه رجال قسم الظاهر والحماية المدنية لموقع الحريق وتم السيطرة عليه.

وأضاف "المصدر"، بأنه تم قطع جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء عن العقار المحترق، مؤكدًا بأن النيران لم تصل إلى العقارات المجاورة.

وأوضح "المصدر" تم إخماد الحريق وتبريده بعد السيطرة عليه، مؤكدًا بأن الحريق اشتعل في جميع محتويات العقار مما أدى إلى تفحمها، مشيرًا إلى أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)
تفحم جميع محتوياتها.. السيطرة على حريق عقار بحي الوايلي (صور)

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ أقل من ساعتين

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

04:08 م

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها