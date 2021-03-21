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ستيفن هانت جاهز لمواجهة الأهلي غداً

الأحد 21/مارس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أنهت إدارة نادي الزمالك إجراءات قيد المحترف الكندي ستيفن هانت المنضم حديثا للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي ليصبح اللاعب جاهزا لخوض المباريات المقبلة للفريق.

وحصل الزمالك على بطاقة اللاعب وتأكد من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده ومشاركته مع الفريق، وذلك عن طريق المدير الإداري للفريق أحمد شعلان.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، حيث سيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء خاصة وأنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 29 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويقود الفريق محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا، والمدير الإداري أحمد شعلان.

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