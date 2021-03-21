التشكيلة الرسمية لمواجهة أرسنال ووست هام في الدوري الانجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا وديفيد مويس تشكيلة مباراة أرسنال ضد وست هام والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد لندن الدولي لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاءت تشكيلة الجانرز على النحو التالي :-





حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : تشامبرز ، لويز ، ماري ، تيرني.

خط الدفاع : بارتي ، تشاكا ، ساكا ، أوديجار.

خط الهجوم : أوباميانج ، لاكازيت.





فيما يخوض فريق نادي وست هام المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : فابيانسكي.

خط الدفاع : كوفال ، داوسن ، ديوب ، كريسويل.

خط الوسط : سوتشيك ، رايس ، لينجارد ، بوين.

خط الهجوم : بن رحمة ، أنطوينو.