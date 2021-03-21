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الإمارات تقر تصريح إقامة العمل الافتراضي

الأحد 21/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أقر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الإماراتي بقصر الوطن.

 

وقال بن راشد اليوم الأحد في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة، عبر هذا النوع من الاقامة".


وأضاف: "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

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العمل الافتراضي الامارات

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