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مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالأزهر بمناسبة شهر رمضان

الأحد 21/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
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قررت مشيخة الأزهر الشريف صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1000 جنيه بمناسبة قرب شهر رمضان لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

وكان قد صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها (ألف جنيه) لجميع منتسبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال؛ نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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