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وفاة الكاتبة نوال السعداوي عقب صراع مع المرض

الأحد 21/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفت الكاتبة نوال السعداوي، اليوم، وذلك عن عمر ناهز الـ90 عاما عقب صراع طويل مع المرض.

ولدت الكاتبة نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان. 

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