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وفاة الكاتبة نوال السعداوي عقب صراع مع المرض
الأحد 21/مارس/2021 - 04:30 م
مي مرسي
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توفت الكاتبة نوال السعداوي، اليوم، وذلك عن عمر ناهز الـ90 عاما عقب صراع طويل مع المرض.
ولدت الكاتبة نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.
ولدت الكاتبة نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.
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