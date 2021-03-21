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موسيماني يستقر على عودة 3 لاعبين من المعارين

الأحد 21/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عودة 3 لاعبين من المعارين إلى القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تألقهم مع أنديتهم في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وحاجة الفريق لجهودهم.

وتحدث موسيماني إلى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وطلب عودة الثلاثي، أحمد عبد القادر المعار لنادي سموحة، وأحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي يلعب ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، وعمار حمدي المعار لنادي الاتحاد السكندري، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعبين الثلاثة هذا الموسم.

بينما رفض المدرب الجنوب إفريقي ،اقتراح لجنة التخطيط بخصوص عودة السنغالي أليو بادجي لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، وذلك لعدم اقتناعه بالمستوى الفني للاعب بالإضافة لمعاناته من العقم التهديفي خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، وطالب بضرورة التعاقد مع رأس حربة جديد.

يذكر أن أليو بادجي رحل عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقل إلى نادي أنقرة جوجو التركي برفقة زميله الأنجولي جيرالدو على سبيل الإعارة.

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