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نشرة حوادث الفجر: في عيد الأم 2021.. سيدات تحولن إلى شيطانات وارتكبن أغرب الجرائم
الأحد 21/مارس/2021 - 04:33 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
في عيد الأم 2021.. سيدات تحولن إلى شيطانات وارتكبن أغرب الجرائم
هي مصدر الحنان والحب، هي التي تنتظر مولودها بعد تسعة أشهر لتستقبله بدموعها وفرحتها، تلك المشاعر لا تنبع إلا من "الأم"، ولكن في المقابل، كان في حياة بعض الأطفال أمهات بقلوب قاسية لا تنطبق عليها تلك المعاني الإنسانية، ليستيقظ بالمواطنون في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية على جرائم بشعة، كان المجرم فيها هن الأمهات.
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تأجيل محاكمة رانيا يوسف لارتكابها الفعل الفاضح لـ 28 مارس
قررت محكمة جنح قصر النيل اليوم الاحد تأجيل محاكمة رانيا يوسف في الجنحة رقم 388 لسنه 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار لـ 28 مارس الجاري.
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التفاصيل الكاملة لإطلاق شقيقين النار على عامل.. والسبب 2000 جنيه
فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأحد، التحقيق فى واقعة قيام شقيقين باطلاق أعيرة نارية على عامل بسبب خلافات مالية بينهم.
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الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
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تأجيل دعوى عدم ممارسة رامز جلال أي نشاط إعلامي لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، تأجيل الطعن المقام من المحامي أشرف عبدالعزيز وكيلًا عن الفنان رامز جلال، وذلك لإصدار نقيب الإعلاميين قرار من النقابة بعدم ممارسة رامز لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 28 مارس الجاري
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
في عيد الأم 2021.. سيدات تحولن إلى شيطانات وارتكبن أغرب الجرائم
هي مصدر الحنان والحب، هي التي تنتظر مولودها بعد تسعة أشهر لتستقبله بدموعها وفرحتها، تلك المشاعر لا تنبع إلا من "الأم"، ولكن في المقابل، كان في حياة بعض الأطفال أمهات بقلوب قاسية لا تنطبق عليها تلك المعاني الإنسانية، ليستيقظ بالمواطنون في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية على جرائم بشعة، كان المجرم فيها هن الأمهات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة رانيا يوسف لارتكابها الفعل الفاضح لـ 28 مارس
قررت محكمة جنح قصر النيل اليوم الاحد تأجيل محاكمة رانيا يوسف في الجنحة رقم 388 لسنه 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار لـ 28 مارس الجاري.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التفاصيل الكاملة لإطلاق شقيقين النار على عامل.. والسبب 2000 جنيه
فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأحد، التحقيق فى واقعة قيام شقيقين باطلاق أعيرة نارية على عامل بسبب خلافات مالية بينهم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل دعوى عدم ممارسة رامز جلال أي نشاط إعلامي لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، تأجيل الطعن المقام من المحامي أشرف عبدالعزيز وكيلًا عن الفنان رامز جلال، وذلك لإصدار نقيب الإعلاميين قرار من النقابة بعدم ممارسة رامز لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 28 مارس الجاري
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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