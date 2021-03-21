Advertisements

برلمانية: تكليف السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات "خطوة تُحسب للرئيس"

الأحد 21/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة، ويأتي ذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثالية والأم المصرية بمناسبة عيد الأم، متُابعة:"خطوة تُحسب لإنجازات الرئيس".

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم المعاناة التي تتلقاه المرأة في وسائل المواصلات العامة من التحرش خلال السنوات الماضية، ولكن أختلف الوضع الأن حيث تم تقنيه بشكل كبير، ويأتي ذلك نظرًا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية الفتيات في المواصلات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس بشأن توفير أكبر قدر من الأمان للمراة في المواصلات سواء العامة أو الخاصة يؤكد على مدى أهتمام الدولة بمكانه المرأة بمختلف الفئات العمرية، وحرصة الشديد على توفير الأمان الكامل لها، بأعتبارها درع من أفراد المجتمع التي ساعدت على نهوض وتقدم البلاد للعبور بها إلى بر الأمان.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ أقل من ساعتين

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

04:08 م

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها