برلمانية: تكليف السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات "خطوة تُحسب للرئيس"

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة، ويأتي ذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثالية والأم المصرية بمناسبة عيد الأم، متُابعة:"خطوة تُحسب لإنجازات الرئيس".



وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم المعاناة التي تتلقاه المرأة في وسائل المواصلات العامة من التحرش خلال السنوات الماضية، ولكن أختلف الوضع الأن حيث تم تقنيه بشكل كبير، ويأتي ذلك نظرًا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية الفتيات في المواصلات.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس بشأن توفير أكبر قدر من الأمان للمراة في المواصلات سواء العامة أو الخاصة يؤكد على مدى أهتمام الدولة بمكانه المرأة بمختلف الفئات العمرية، وحرصة الشديد على توفير الأمان الكامل لها، بأعتبارها درع من أفراد المجتمع التي ساعدت على نهوض وتقدم البلاد للعبور بها إلى بر الأمان.