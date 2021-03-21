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برلمانية: قرارات الرئيس في عيد الأم تُساعد على تحسين مكانة المرأة داخل المجتمع

الأحد 21/مارس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بالأمهات المصريات لتكريمهن في احتفالية عيد الأم، مُشيرة إلى أن لقاء اليوم بعث العديد الهامة للمرأة المصرية ولكافة المواطنين بأهمية المرأة ودروها في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص علي الاحتفاء والإهتمام بالمرأة المصرية في كافة المناسبات وتقلدها أكبر المناصب في جميع المجالات، حيث أنها حظت بإهتمام وتقدير كبير من جانب الرئيس منذ أن تولي رئاسة الجمهورية، حيث وضعها في أولي اهتماماته وأجنداته.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرارات فخامة الرئيس اليوم للمرأة من خلال صدور قوانين وقرارات فهي تصب في مصلحة المرأة المصرية أولًا وحمايتها وتحسين مكانتها ووضعها داخل المجتمع.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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