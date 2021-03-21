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عاجل.. وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي

الأحد 21/مارس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفت منذ قليل، الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، والتي شاركت في عدد من الأعمال الفنية القيمة.
وعرفت الفنانة رضوى أبو شادي من خلال مسلسل "عرفة البحر" وهو من تأليف محمد الصفتي، وإخراج أحمد مدحت، ويشارك في البطولة هالة صدقي ودلال عبد العزيز. 
يذكر أن "رضوى أبو شادى" شاركت من قبل فى عدة أعمال منها: "كابتن عفت"، و"المواطنx"، و"سامحنى يازمن".

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