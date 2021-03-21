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في آخر لقاء لها.. نوال السعداوي: "ضيعت حياتي في الدفاع عن العلمانية"
الأحد 21/مارس/2021 - 04:54 م
مي مرسي
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توفت اليوم الكاتبة نوال السعداوي وذلك عن عمر ناهز ال90 عاما عقب صراع مع المرض.
وعانت نوال السعداوي في آخر حياتعا وطالبت ابنتها من الدولة مساعدة والدتها في العلاج على نفقة الدولة.
ودافعت "السعداوي" عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
وجاء آخر لقاء لها والذب تحدثت فيه عن دفعها ثمن العلمانية التي عاشت طوال حياتها لتحقيقها وكتبت الصفحة الرسمية على هذا اللقاء قائله: "ربما يكون هذا اللقاء الأخير لي في هذا العالم".
وعانت نوال السعداوي في آخر حياتعا وطالبت ابنتها من الدولة مساعدة والدتها في العلاج على نفقة الدولة.
ودافعت "السعداوي" عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
وجاء آخر لقاء لها والذب تحدثت فيه عن دفعها ثمن العلمانية التي عاشت طوال حياتها لتحقيقها وكتبت الصفحة الرسمية على هذا اللقاء قائله: "ربما يكون هذا اللقاء الأخير لي في هذا العالم".
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