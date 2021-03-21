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"الملا": يجبالاستمرار باختيار الكفاءات الشابة والعناصر الفنية المؤهلة في تشغيل المنشآت البترولية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في اختيار الكفاءات الشابة والعناصر الفنية المؤهلة التي تعتمد عليها شركة إيبروم في تشغيل المنشآت البترولية بشركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية ، مؤكداً على أهمية وجود منظومة داخل الشركة للاستمرار في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر حيث أن نشاط الشركة يعتمد بصفة أساسية على المهارات والعقول والكفاءات خاصة مع تزايد أنشطتها في ضوء تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الجديدة التي تتطلب تواجد الكوادر المؤهلة في أعمال التفتيش والإدارة والتشغيل والصيانة.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم" عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأشاد الملا بالأداء المتميز للعاملين بالشركة خاصة بعد اكتسابهم المهارات المتميزة والنجاح في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بمستويات عالية من الكفاءة وتقديمهم نموذج متميز للشركات الوطنية العاملة في مجالات التشغيل والصيانة بمعايير عالمية.

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى الاهتمام والمراجعة المستمرة لتطبيق كافة معايير السلامة والأمان الصناعى وحماية البيئة كعامل أساسى لتلافى أي ثغرة تؤثر على سلامة الأفراد والأصول وكفاءة التشغيل والعملية الإنتاجية.

ومن جانبه استعرض المهندس أمجد الأحمدى رئيس الشركة أهم نتائج أعمال إيبروم خلال عام 2020 حيث أوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدلات الأداء والحفاظ على الأصول بمواقع عملها المختلفة حيث نجحت في تشغيل مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ورفع كفاءة العديد من الوحدات الإنتاجية بميدور وإيلاب والاستمرار في تقديم الدعم الفني في أموك وإستيرنيكس ومشروع توسعات ميدور ، بالإضافة إلى قيام الشركة بإدارة والإشراف على الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة (سونكر) ، فضلاً عن تقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع مثل شركات الإسكندرية والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون.

حضر أعمال الجمعيات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

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