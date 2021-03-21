Advertisements

نكشف حقيقة رحيل فليك عن بايرن ميونخ

الأحد 21/مارس/2021 - 04:57 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
Advertisements
تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، الموافق الـ21 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء بشأن رحيل مدربه.

رحيل مدرب بايرن ميونخ

وتداولت أنباء عن رحيل مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بنهاية الموسم الخالي، والوجه لتولي القيادة الفنية لمنتخب الماكينات الألمانية، خلفاً لـ"لوف".

حقيقة رحيل مدرب بايرن ميونخ

ومن جانبه، نفى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بشكل قاطع رحيل المدير الفني هانزي فليك عن الفريق بعد الموسم الحالي وتوليه تدريب منتخب ألمانيا.

مدرب بايرن ميونخ باق

وقال رومينيجه إنه أبلغ هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بضرورة إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي مشيراً إلى تعامل الأخير باحترافية كبيرة.

العلاقة داخل بايرن ميونخ

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ على العلاقة الجيدة والوطيدة بينه وبين المدير الفني للفريق هانزي فليك، مشيراً إلى هدوئها.

بايرن ميونخ يرفض التخلي عن فليك

وأوضح رومينيجه أن إدارة بايرن ميونخ سيكونوا "مجانين" لو أنهم تخلوا بشكل مبكر عن مديرهم الفني، الذي يرتبط بعقد مع الفريق إلى منتصف 2023.

رد مدرب بايرن ميونخ

وبدوره، قال فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني إنه ينوي التركيز بمهامه الفنية مع العملاق البافاري، مؤكدا عدم وجود أية خلافات.

الخلافات مع مدرب بايرن ميونخ

ولفت فليك إلى تسويته الخلافات بينه وبين المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ مؤكداً على عظمة العائلة البافارية وقيمتها الكبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب بايرن ميونخ مباريات بايرن ميونخ فريق بايرن ميونخ رحيل مدرب بايرن ميونخ حقيقة رحيل مدرب بايرن ميونخ بايرن ميونخ

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يفاوض نجم الترجي

منذ أقل من ساعتين

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ أقل من ساعتين

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

4 أسباب تقرب فينجر من تدريب بايرن ميونخ.. وعائق وحيد

هاينكس : هانزي فليك هو المدرب المثالي لبايرن ميونخ

رومينيجه: فليك حقق مع بايرن ميونخ ما لم أكن أتوقعه

رومينيجه يشيد بإنجاز بايرن ويثني على مجهودات فليك

مدرب بايرن ميونخ يشيد بديفيد ألابا ويلمح لرغبته في استمراره

أوليفر كان يدعم نجم بايرن ميونخ بعد استبداله في مباراة ليفركوزن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

04:08 م

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها