نكشف حقيقة رحيل فليك عن بايرن ميونخ

تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، الموافق الـ21 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء بشأن رحيل مدربه.





رحيل مدرب بايرن ميونخ





وتداولت أنباء عن رحيل مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بنهاية الموسم الخالي، والوجه لتولي القيادة الفنية لمنتخب الماكينات الألمانية، خلفاً لـ"لوف".





حقيقة رحيل مدرب بايرن ميونخ





ومن جانبه، نفى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بشكل قاطع رحيل المدير الفني هانزي فليك عن الفريق بعد الموسم الحالي وتوليه تدريب منتخب ألمانيا.





مدرب بايرن ميونخ باق





وقال رومينيجه إنه أبلغ هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بضرورة إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي مشيراً إلى تعامل الأخير باحترافية كبيرة.





العلاقة داخل بايرن ميونخ





وأكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ على العلاقة الجيدة والوطيدة بينه وبين المدير الفني للفريق هانزي فليك، مشيراً إلى هدوئها.





بايرن ميونخ يرفض التخلي عن فليك





وأوضح رومينيجه أن إدارة بايرن ميونخ سيكونوا "مجانين" لو أنهم تخلوا بشكل مبكر عن مديرهم الفني، الذي يرتبط بعقد مع الفريق إلى منتصف 2023.





رد مدرب بايرن ميونخ





وبدوره، قال فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني إنه ينوي التركيز بمهامه الفنية مع العملاق البافاري، مؤكدا عدم وجود أية خلافات.





الخلافات مع مدرب بايرن ميونخ





ولفت فليك إلى تسويته الخلافات بينه وبين المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ مؤكداً على عظمة العائلة البافارية وقيمتها الكبيرة.



