الموت يغيب الفنانة الشابة رضوى أبو شادي عن المشاركة في مسلسل "ورد" لرمضان المقبل

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الشابة رضوى أبو شادي والتي كان من المقرر أن تشارك في مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل.









مسلسل "ورد" كان يحمل اسم "ضربة معلم" وتم تغييره إلي "ورد"، ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.







"ورد"، بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.