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جوارديولا يُجني ثمار الإنجاز الإستثئنائي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إحتفل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي ببلوغ المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي للمرة الثالثة توالياً بالحصول على إجازة لعدة أيام.

ومع إنطلاق فترة التوقف الدولي سيحصل بيب على وقت مستقطع قبل العودة من جديد والتخطيط للمرحلة القادمة.

وأوضح بيب أن خلال الأسبوع القادم لن يفكر في كرة القدم أو يشاهد أي لقاءات وبنهاية الأسبوع سيتم التحضير لمواجهة ليستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان السيتي قد تغلب على إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء ليصعد إلى نصف نهائي كأس الإتحاد الانجليزي للمرة الثالثة توالياً في إنجاز لم يتحقق منذ العام 1932.

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