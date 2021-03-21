خبر سار لكارتيرون والزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

انتظم ثنائى الزمالك حميد أحداد، ويوسف أوباما، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل.

وغاب أحداد عن تدريبات الفريق فى الفترة الأخيرة بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن تدريبات الفريق أمس.

واطمأن الجهاز الطبى على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.

أما أوباما فانتظم فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى الذى خاضه بالأمس فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى.

وكان اللاعب يعانى من إجهاد عضلى، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك فى تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.