نقابة الأطباء تهنئ الأمهات المصريات بعيدهن

تقدمت نقابة اطباء مصر بأسمى معانى الإحترام والتقدير والإجلال لجميع الأمهات المصريات فى عيدهن خاصة الأمهات الطبيبات المكافحات والمثابرات، "عنوان التضحية والعطاء المستمر".



وقالت النقابة، "فى هذا اليوم ندعو الله بالرحمة والمغفرة ل ٤٦ طبيبة شهيدات الواجب والإنسانية ممن قدمن ارواحهن لهذا الوطن، وعزاؤنا ان الأم لاتموت حتى وإن غابت، فكيف تموت وهى أصل الحياة

سنظل نذكرها ولن ننساها".



وأضافت النقابة، "تحية لكل طبيبة وممرضة واى عضوة فى الفريق الطبى تقف فى الصفوف الأولى فى زمن الوباء فى جميع المستشفيات وليس العزل فقط، فكما هى العادة الطبيبة المصرية تضرب اروع الأمثلة فى تحقيق المعادلة الصعبة او المثالية بين أسرتها وعملها، تحية لها فى عيدها".

