Advertisements

نقابة الأطباء تهنئ الأمهات المصريات بعيدهن

الأحد 21/مارس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
تقدمت نقابة اطباء مصر بأسمى معانى الإحترام والتقدير والإجلال لجميع الأمهات المصريات فى عيدهن خاصة الأمهات الطبيبات المكافحات والمثابرات، "عنوان التضحية والعطاء المستمر".

وقالت النقابة، "فى هذا اليوم ندعو الله بالرحمة والمغفرة ل ٤٦ طبيبة شهيدات الواجب والإنسانية ممن قدمن ارواحهن لهذا الوطن، وعزاؤنا ان الأم لاتموت حتى وإن غابت، فكيف تموت وهى أصل الحياة
سنظل نذكرها ولن ننساها".

وأضافت النقابة، "تحية لكل طبيبة وممرضة واى عضوة فى الفريق الطبى تقف فى الصفوف الأولى فى زمن الوباء فى جميع المستشفيات وليس العزل فقط، فكما هى العادة الطبيبة المصرية تضرب اروع الأمثلة فى تحقيق المعادلة الصعبة او المثالية بين أسرتها وعملها، تحية لها فى عيدها".

أخبار تهمك

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لكارتيرون والزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:16 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها