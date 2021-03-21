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الاتحاد السكندرى: تنسيق كامل بين التوأم ومحمدين
الأحد 21/مارس/2021 - 05:03 م
إسلام عودة
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تنظم إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى دورة تدريبية وورشة عمل للمدربين والإداريين بقطاع الناشئين لرفع مستواهم التدريبى ومواكبة التقدم فى مجال التدريب وذلك فى الفترة من 27 - 29 مارس .
وأكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن الادارة اعتمدت البرنامج الخاص بالدوره التدريبة المقدم من إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين .
وأوضح محمد مصيلحى أن هناك تنسيق كامل واتفاق تام بين إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين والجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن .
وأردف مصيلحى أن العميد حسام حسن يتابع بصورة مستمرة قطاع الناشئين من أجل اكتشاف العناصر المميزة تمهيدا للدفع بها إلى الفريق الأول لكرة القدم .
ويحتل زعيم الثغر المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 25 نقطة .
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