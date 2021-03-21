الاتحاد السكندرى: تنسيق كامل بين التوأم ومحمدين

تنظم إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى دورة تدريبية وورشة عمل للمدربين والإداريين بقطاع الناشئين لرفع مستواهم التدريبى ومواكبة التقدم فى مجال التدريب وذلك فى الفترة من 27 - 29 مارس .





وأكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن الادارة اعتمدت البرنامج الخاص بالدوره التدريبة المقدم من إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين .





وأوضح محمد مصيلحى أن هناك تنسيق كامل واتفاق تام بين إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين والجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن .





وأردف مصيلحى أن العميد حسام حسن يتابع بصورة مستمرة قطاع الناشئين من أجل اكتشاف العناصر المميزة تمهيدا للدفع بها إلى الفريق الأول لكرة القدم .





ويحتل زعيم الثغر المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 25 نقطة .



