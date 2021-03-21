Advertisements

القمع والاعتقال.. طريقة نظام أردوغان ضد المعارضة والحقوقيين

الأحد 21/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

آلة قمع وحشية تستهدف المعارضين والحقوقيين في تركيا بهدف تكميم الأفواه وترهيب المنتقدين وتكريس دولة الصوت الواحد.

 

واعتقلت السلطات التركية أوزترك تركدوغان، رئيس جمعية حقوق الإنسان بالبلاد وآخرين من حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض.

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.

 

ووفق المصدر، اعتقلت السلطات التركية تركدوغان الرئيس المشارك للجمعية، وزينو بايرام أوغلو المتحدثة باسم المجلس النسوي لفرع الشعوب الديمقراطي بأنقرة، وعلي أوزقان عضو مجلس الحزب، وشكرية أرجان رئيسة فرع الحزب بمدينة أسكيشهر (شمال غرب)، إلى جانب العضوين بالحزب نفسه، حسين جوهر وبتول قوجه.

 

وأشار المصدر إلى أن رئيس جمعية حقوق الإنسان تركدوغان كان قد تم استهدافه من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو، في تصريحات أدلى بها عقب عملية "قارة" شمالي العراق الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 جنديًا.

 

صويلو كان قد اتهم الجمعية بالصمت حيال "الجرائم" التي ترتكبها "التنظيمات الإرهابية" ضد الجنود والمواطنين الأتراك، على حد زعمه.

 

ولم تذكر الصحيفة التهم الموجهة لمن تم اعتقالهم، غير أن مراقبين يجزمون قبل بأن لها علاقة بـ"الإرهاب"؛ التهمة المعلبة التي باتت جاهزة لاعتقال أي شخص في أي وقت.

 

وفي سياق ردود الأفعال حيال الاعتقالات، عقد فرع جمعية حقوق الإنسان بإسطنبول وقفة للتنديد باعتقال تركدوغان والمتهمين الآخرين، وذلك أمام مقره بالمدينة التركية.

 

الوقفة شاركت فيها العديد من المنظمات الأهلية الحقوقية مثل جمعية "أمهات السبت"، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية، فضلا عن الرئيسين المشاركين للشعوب الديمقراطي بإسطنبول، وعدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وفي بيان صحفي تلاه خلال الوقفة، قال المحامي أرن كسكين، الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان، إن جمعيتهم تأسست عام 1986 في ظروف انقلابية كانت تشهدها البلاد آنذاك.

 

وشدد على أنهم "يعملون لكشف انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في كل جوانب الحياة بتركيا، وللوقوف ضد عنف النظام الحاكم وشركائه بالسلطة، وذلك من خلال تبني وجهة نظر موضوعية".

 

وأوضح أن "الجمعية نفسها التي اعتقل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسها، هي التي وقفت بجواره عندما أغلق حزبه في وقت سابق، لكن تدور الأيام ويمارس هو بنفسه القمع ضدنا".

 

وطالب كسكين النظام بالتوقف عن تلك الممارسات قائلا: "توقفوا، فيومًا ما حتمًا ستحتاجون للمدافعين عن حقوق الإنسان للوقوف بجانبكم".

 

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه تركيا حالة من الجدل والاحتقان السياسي على خلفية قيام نظام أردوغان بإسقاط العضوية البرلمانية عن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن الشعوب الديمقراطي، وتحركه بشكل فعلي لغلق الحزب نفسه من خلال رفع دوعى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظره.

 

 

 

وسبق أن كشفت منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، عبر تقارير موثقة، انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام اردوغان الرئيس التركي الاعتقال

أخبار تهمك

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبر سار لكارتيرون والزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعطيش السجناء.. تسريب يكشف "ممارسة رهيبة" في سجن تركي

تفاصيل الوجه القبيح لـ"أردوغان".. مئات السجون الجديدة وآلة القمع لم تتوقف بعد

"أمهات السبت".. رابطة تفضح جرائم أردوغان بحق الأبناء

"اعتقال المعارضين للعدوان على سوريا".. أردوغان يُواصل سقطاته السياسية

تقرير حقوقي يكشف الانتهاكات التي يرتكبها نظام أردوغان (بالأرقام)

معارض تركي يهاجم أردوغان بسبب التفتيش العاري داخل السجون التركية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:16 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

03:20 م

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها