إلهام شاهين تجسّد المرأة المخلصة فى مسلسل "زي القمر"



تألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل زي القمر "حتة مني"، فبشخصية "حياة" عبّرت عن المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية، تتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت حلقة اليوم عن ما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتُصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.



وكعادة إلهام شاهين، تحاول في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يُعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC.



ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.

