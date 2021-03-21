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أمريكا تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 53 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبأكثر من 700 حالة وفاة.

 

وبحسب بيانات الجامعة، "تم تسجيل 53722 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، و771 حالة وفاة".

 

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن 29.784.199، وإجمالي الوفيات 541.918 حالة وفاة.

 

من جانب آخر، حذر خبراء أمريكيون من احتمل حدوث انعكاس سلبي لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا على التقدم الذي تم إحرازه، حيث سجلت 15 ولاية ارتفاعا كبيرا بالإصابات الجديدة وصلت نسبته إلى 25%.

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