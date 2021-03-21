ما السبب وراء وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي؟

تعرضت الفنانة رضوى أبو شادي لسكتة قلبية أدت إلى وفاتها وذلك منذ قليل.



وكانت الفنانة رضوى أبو شادي تصور دورها في مسلسل "ورد" للسباق الرمضاني المقبل مع عدد من الفنانين منهم حنان مطاوع ولم تعاني من أي أزمات.







"ورد"، بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.