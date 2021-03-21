أبرزها قانون ختان الإناث.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث، والذي يستهدف مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفت بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق.



"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:



افتتاح أعمال الجلسة العامة لمناقشة عقوبة ختان الإناث



افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.



رئيس "الشيوخ" يُهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير طابا وعيد الأم



واستهل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير طابا، قائلًا: "تحية للدبلوماسية المصرية التي بذلك جهودا لتحرير آخر شبر من الدولة".



كما وجه رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلًا "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل وكل عام وهن بخير.



رئيس الشيوخ: إدراج طلب "منع التصفيق" خلال الجلسات بمدونة السلوك البرلماني



أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إدراج طلب النائب فرج الدري، بمنع التصفيق أثناء الجلسات ضمن مدونة السلوك البرلماني التي سيقرها المجلس قريبًا.



جاء ذلك ردًا على طلب المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه النواب بإرساء القاعدة بعدم التصفيق أثناء الجلسة.



وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم عرض مدونة السلوك على الأعضاء قريبًا، قائلًا: سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير في مدونة السلوك الذي سيعرض علي النواب فى وقت لاحق



• إحالة 18 مشروع قانون للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها



أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، 18 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها.



• رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة



طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تمامًا إذا كان لا يعمل لدى الحكومة.



وأكد رئيس اللجنة الدينية، أن هذا التغليظ في العقوبة، نظرًا لخطورة هذه العادة السيئة، مشيرًا إلى أن من يقوم بهذه الفعلة مع طفلة بريئة فهو لم يحفظ من قام عليه من قسم في حفظ النفس والعرض.



واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.



• الموافقة نهائيًا على تغليظ عقوبة ختان الإناث



وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.



واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.



ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام: ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( ۲۹۲ مکررا ) و( ۲۲ مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان: مادة ( ۲۲ مكررا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.



وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لاتقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.



وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه



وتنص المادة ٤٢ مكررا أ يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.



• رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ



رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث، على أن يعاود للإنعقاد، غدًا الإثنين.