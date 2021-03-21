في المنزل وخارجه.. 8 نصائح لحماية السيدات الحوامل من الإصابة بكورونا

تواصل الدولة المصرية جهودها فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى الصين، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



وحققت مصر نجاحا عظيما فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات الجائحة على جميع المستويات، وفى مختلف المجالات والقطاعات، وخصوصا القطاع الصحى، الذى استنفر قواه منذ اليوم الأول لظهور المرض، وذلك للتصدى للجائحة، وعلاج المصابين، الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات العزل، إلى جانب رعاية الحالات ذات الأعراض الخفيفة التى تقرر عرضها منزليا، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية حالات العزل المنزلى.



وبينما تستمر وزارة الصحة والسكان فى اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة كورونا، لا تغفل الوزارة دورها التوعوى، الذى يستهدف توعية الفئات المختلفة بطرق الوقاية من كورونا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 8 نصائح لحماية السيدات الحوامل من الإصابة بكورونا:



- لا تخرجى من المنزل إلا للضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك.



- قوى جهازك المناعى من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات، وخصوصا فيتامين سى.



- اهتمى بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا.



- تجنبى لمس الأسطح فى الأماكن العامة.



- اسألى طبيبك عن الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.



- تجنبى لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا.



- يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.



- تجنبى الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلوانزا.



إحصائيات كورونا فى مصر



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، السبت، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 45 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى السبت، هو 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.