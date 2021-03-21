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غدا.. وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول بين "الثقافة" وبنك ناصر

الأحد 21/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة بهدف الإستفادة من شركة "منتخبات بهنا"، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتقام الفعالية غدا الاثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر وزارة التضامن بالعجوزة.

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